Двоє військових загинули під час обстрілу неподалік Авдіївки

Внаслідок обстрілу опорного пункту Збройних сил України неподалік Авдіївки загинули двоє українських військових.

Про це у четвер ввечері повідомляє прес-центр АТО.

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України", - сказано у повідомленні.

Згідно з інформацією, на вказаному напрямку проросійські бойовики застосовули танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Українська правда