Двое военных погибли во время обстрела неподалеку Авдеевки

В результате обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки погибли двое украинских военных.

Об этом в четверг вечером сообщает пресс-центр АТО.

"По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, расположенный неподалеку Авдеевки, погибли два военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Согласно информации, на указанном направлении пророссийские боевики применяли танки, минометы калибра 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Украинская правда