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Стрілянина у Парижі: Один поліцейський убитий, один отримав поранення

Четвер, 20 квітня 2017, 22:44

Один поліцейський був убитий, інший отримав поранення внаслідок стрілянини в центрі Парижа в четвер увечері.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело в поліції.

Згідно з інформацією, людина, яка відкрила вогонь по поліції на Єлисейських полях, в одному з найпрестижніших бульварів в світі, була убита.

Правоохоронці закликали громадськість уникати цього району.

Репортер Reuters побачив вертоліт низько над центральною частиною Парижа, який, очевидно, брав участь у поліцейській операції, пов’язаній зі стріляниною.

Теми: Франціянадзвичайна подія
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