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Стрельба в Париже: Один полицейский убит, один получил ранения

Четверг, 20 апреля 2017, 22:44

Один полицейский был убит, другой получил ранения в результате стрельбы в центре Парижа в четверг вечером.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Согласно информации, человек, который открыл огонь по полиции на Елисейских полях, на одном из самых престижных бульваров в мире, был убит.

Правоохранители призвали общественность избегать этого района.

Репортер Reuters увидел вертолет низко над центральной частью Парижа, который, очевидно, принимал участие в полицейской операции, связанной со стрельбой.

Темы: Франциячрезвычайное происшествие
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