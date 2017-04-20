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ЗМІ: Мартиненко ночуватиме в СІЗО

Четвер, 20 квітня 2017, 23:24

Слідчі Національного антикорупційного бюро України вручили повідомлення про підозру колишньому народному депутату з фракції "Народний фронт" Миколі Мартиненку.

Про це повідомила на брифінгу начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ НАБУ Оксана Митницька.

"Власне про підозру повідомлено (Миколі Мартиненку). Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу, відповідне клопотання буде подано до суду вже вранці", - заявила Митницька.

Вона зазначила, що Мартиненко, як і всі підозрювані, до судового засідання щодо обрання запобіжного заходу буде перебувати в слідчому ізоляторі.

В якому саме СІЗО буде перебувати колишній народний депутат, Митницька не уточнила, пославшись на таємницю слідства.

Спікер НАБУ зазначила, що запобіжний захід Мартиненку обиратиме Солом'янський районний суд міста Києва.

Як повідомлялося, колишній народний депутат України з фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко в четвер був доставлений в Національне антикорупційне бюро для проведення процесуальних та слідчих дій.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) погодила повідомлення про підозру Мартиненку, яким була здійснена розтрата коштів ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у розмірі $ 17,28 млн.

Колишній народний депутат з фракції "Народний фронт" заявив, що звинувачення проти нього сфальсифіковано за вказівкою директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з метою піару і відволікання уваги від провалів НАБУ.

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Інтерфакс-Україна

Теми: МартиненкоНАБУ
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