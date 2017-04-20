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СМИ: Мартыненко будет ночевать в СИЗО

Четверг, 20 апреля 2017, 23:24

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко.

Об этом сообщила на брифинге начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая.

"Собственно о подозрении сообщено (Николаю Мартыненко). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, соответствующее ходатайство будет подано в суд уже утром", - заявила Митницкая.

Она отметила, что Мартыненко, как и все подозреваемые, до судебного заседания по избранию меры пресечения будет находиться в следственном изоляторе.

В каком именно СИЗО будет содержаться бывший народный депутат Митницкая не уточнила, сославшись на тайну следствия.

Спикер НАБУ отметила, что меру пресечения Мартыненко будет избирать Соломенский районный суд города Киева

 Как сообщалось, бывший народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко в четверг был доставлен в Национальное антикоррупционное бюро для проведения процессуальных и следственных действий.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн.

Бывший народный депутат из фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

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Интерфакс-Украина

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Темы: МартыненкоНАБУ
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