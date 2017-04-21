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Мера міста Ізмаїл намагалися підірвати – поліція

П'ятниця, 21 квітня 2017, 01:55

Під днищем автомобіля, на якому пересувався міський голова Ізмаїлу, поліцейські-вибухотехніки виявили саморобний радіокерований вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

На одній з міських станцій техобслуговування під час огляду автомобіля, на якому пересувався Ізмаїльський міський голова, було виявлено підозрілий предмет. Знахідка була прикріплена до днища автомобіля за допомогою магніту.

 
Фото: od.npu.gov.ua

На місце були викликані фахівці вибухотехнічного управління поліції Одеської області, які з’ясували, що знахідка є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, поміщеним до металевого корпусу.

Фахівці прийняли рішення про його знищення на місці виявлення. У результаті ніхто не постраждав. Автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс.

 

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Теми: Одеська областьполіція
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