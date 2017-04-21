Мера міста Ізмаїл намагалися підірвати – поліція
Під днищем автомобіля, на якому пересувався міський голова Ізмаїлу, поліцейські-вибухотехніки виявили саморобний радіокерований вибуховий пристрій.
Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.
На одній з міських станцій техобслуговування під час огляду автомобіля, на якому пересувався Ізмаїльський міський голова, було виявлено підозрілий предмет. Знахідка була прикріплена до днища автомобіля за допомогою магніту.
На місце були викликані фахівці вибухотехнічного управління поліції Одеської області, які з’ясували, що знахідка є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм, поміщеним до металевого корпусу.
Фахівці прийняли рішення про його знищення на місці виявлення. У результаті ніхто не постраждав. Автомобіль отримав невеликі осколкові ушкодження днища і коліс.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на вчинення злочину) і п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.