Мэра города Измаил пытались взорвать - полиция

Под днищем автомобиля, на котором передвигался мэр Измаила, полицейские-взрывотехники обнаружили самодельное радиоуправляемый взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

На одной из городских станций техобслуживания при осмотре автомобиля, на котором передвигался Измаильский городской голова, был обнаружен подозрительный предмет. Находка была прикреплена к днищу автомобиля с помощью магнита.

Фото: od.npu.gov.ua

На место были вызваны специалисты взрывотехнического управления полиции Одесской области, которые выяснили, что находка является самодельным радиоуправляемым взрывным устройством, помещенным в металлический корпус.

Специалисты приняли решение о его уничтожении на месте обнаружения. В результате никто не пострадал. Автомобиль получил небольшие осколочные повреждения днища и колес.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на совершение преступления) и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.