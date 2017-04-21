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Радбез ООН заявляє про можливість нових санкції щодо Пхеньяна

П'ятниця, 21 квітня 2017, 03:30

Рада безпеки ООН різко засудила Північну Корею за останні випробування балістичних ракет, наголосивши на можливості запровадження нових санкцій проти Пхеньяна через "надзвичайно дестабілізуючу поведінку".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В одноголосно ухваленій заяві Ради безпеки міститься вимога "не проводити подальших ядерних випробувань", оскільки це надзвичайно посилює напруження у регіоні і поза його межами.

В ООН наголошують на можливості запровадження подальших важливих заходів, зокрема санкцій, для зупинення ракетних випробувань Північної Кореї.

"Якщо ми будемо змушені почати розглядати санкції чи інші дії, ми це зробимо", – сказала репортерам посол США при ООН Ніккі Гейлі.

Проект заяви, розроблений США, був узгоджений після наполягань Росії додати одну фразу.

19 квітня Москва заблокувала в ООН попередню заяву із засудженням останніх ракетних випробувань Північної Кореї. Росія стала єдиною з 15 країн-членів Ради безпеки, яка виступила проти проекту заяви, що є лише декларативним документом. Найближчий союзник Пхеньяна, Пекін, підтримав заяву. За словами дипломатів, Москва вважала недостатнім побажання вирішення конфлікту "мирним, дипломатичним шляхом", зажадавши включити туди словосполучення "за допомогою діалогу".

28 квітня Рада безпеки проведе спеціальне засідання, присвячене північнокорейській ядерній програмі. Воно пройде під головуванням держсекретаря США Рекса Тіллерсона, зі звітом виступить генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. На засідання запрошені міністри закордонних справ країн-членів Ради безпеки ООН.

Теми: ядерна зброяПівнічна КореяООН
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