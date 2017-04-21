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Совбез ООН заявляет о возможности новых санкций в отношении Пхеньяна

Пятница, 21 апреля 2017, 03:30

Совет безопасности ООН резко осудил Северную Корею за последние испытания баллистических ракет, отметив возможность введения новых санкций против Пхеньяна за "чрезвычайно дестабилизирующее поведение".

Об этом сообщает Радио Свобода.

В единогласно принятом заявлении Совбеза содержится требование "не проводить дальнейших ядерных испытаний", поскольку это очень усиливает напряжение в регионе и за его пределами.

В ООН отмечают возможность введения дальнейших важных мероприятий, в частности санкций, для остановки ракетных испытаний Северной Кореи.

"Если мы будем вынуждены начать рассматривать санкции или иные действия, мы это сделаем", - сказала репортерам посол США при ООН Никки Хейли.

Проект заявления, разработанный США, был согласован после настояний России добавить одну фразу.

19 апреля Москва заблокировала в ООН предыдущее заявление с осуждением последних ракетных испытаний Северной Кореи. Россия стала единственной из 15 стран-членов Совета безопасности, выступившей против проекта заявления, которые являются лишь декларативным документом. Ближайший союзник Пхеньяна, Пекин, поддержал заявление. По словам дипломатов, Москва считала недостаточным пожелания решения конфликта "мирным, дипломатическим путем", потребовав включить туда словосочетание "с помощью диалога".

28 апреля Совет Безопасности проведет специальное заседание, посвященное северокорейской ядерной программе. Оно пройдет под председательством госсекретаря США Рекса Тиллерсона, с отчетом выступит генеральный секретарь ООН Антониу Ґутерриш. На заседание приглашены министры иностранных дел стран-членов Совета безопасности ООН.

Темы: ядерное оружиеСеверная КореяООН
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