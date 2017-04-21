АТО: 47 обстрілів, 2 бійців ЗСУ загинуло, ще 8 поранено

Ситуація в районі проведення АТО загострилася - за минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ, застосовуючи танки, БМП і міномети, відкривали вогонь 47 разів, в результаті двоє українських воїнів загинули, ще вісім отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Так, вогнем з танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав позиції сил АТО біля Авдіївки і шахти "Бутівка". По оборонцях Верхньоторецького та Луганського противник гатив з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та кулеметів великих калібрів. По опорних пунктах українських військ поблизу Кам’янки, Зайцевого та Пісків ворог бив з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Позиції у районах Майорського та Новгородського обстрілював з гранатометів, а Троїцького – з кулеметів та стрілецької зброї.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Мар’їнки та Красногорівки. Позиції ЗСУ біля Широкиного та Водяного накривав вогнем БМП та гранатометів різних систем. По позиціях морських піхотинців під Павлополем та Талаківкою бойовики гатили з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах сил АТО в районі Новогригорівки з кулеметів великих калібрів. Поблизу Лебединського та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку міномети калібру 82 мм, автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети ворог застосував в районі Катеринівки, Новозванівки і Донця.

Як повідомлялось, двоє українських військових загинули внаслідок обстрілу опорного пункту Збройних сил України неподалік Авдіївки.