Суд ООН вирішить подальшу долю позову України до РФ 12 травня

Міжнародний суд ООН ухвалить наступне рішення у справі "Україна проти Росії" 12 травня.

Про це повідомила на зустрічі з президентом заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, передає прес-служба Петра Порошенка.

"12 травня ми збираємось ще раз в Гаазі, і президент суду буде приймати рішення щодо подальшого розгляду справи", - сказала дипломат.

За словами Зеркаль, Суд ООН вирішить, як буде просуватись справа і скільки буде надано часу Україні на підготовку основного меморандуму, а також "де Україна має викласти всі докази в деталях, включаючи і суб’єктивну сторону цієї справи".

Як повідомлялося, 19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії.

Серед іншого в своєму рішенні суд погодився з ключовими вимогами України за конвенцією щодо недискримінації та зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію меншин.

Українська правда