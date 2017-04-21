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Одещину накрив снігопад

П'ятниця, 21 квітня 2017, 15:30

На Одещині вночі випав сніг, що призвело до виникнення надзвичайних ситуацій по всій області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області.  

Так, о 8 ранку рятувальники повідомили, що "за добу підрозділи Головного управління ДСНС України в Одеській області здійснили 11 виїздів на допомогу водіям у визволенні автомобілів зі бездоріжжя та снігових заметів".

Вказується, що залучалися рятувальники Роздільнянського, Тарутинського, Біляївського, Іванівського, Лиманського, Болградського та Окнянського районів.

 
 
 

 

"Всього було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 людину, з них 55 дітей", - повідомили в ДСНС.

"З 19.00 20 квітня у зв’язку з погіршенням погодних умов заборонено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 "Київ-Одеса", на ділянці км 308+000 км 464+122 до особливого розпорядження", - повідомили рятувальники.

Згідно із повідомленням ПАТ "Одесаобленерго" станом на 06:00 внаслідок вітру відключено 245 населених пунктів районів області.

Як відомо, другий день у Молдові тривають небувалі снігопади, а Кишинів опинився в зону справжнього стихійного лиха. В країні оголосили надзвичайний стан.

Українська правда

Теми: Одесапогода
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