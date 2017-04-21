Україна і Грузія просять світ підтримати їхню цілісність – голови МЗС

Міністри закордонних справ України та Грузії Павло Клімкін і Міхеїл Джанелідзе засудили агресію Російської Федерації проти своїх країн.

Вони закликали міжнародне співтовариство посилити солідарну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії, повідомляє прес-служба МЗС України.

У зв'язку з 25 річницею поновлення дипломатичних відносин між Україною і Грузією міністри відзначили успіхи у відносинах та обговорили подальший їх розвиток у політичній, військовій, економічній, гуманітарній, правовій та інших сферах.

Клімкін і Джанелідзе підтвердили ключове значення "забезпечення усіма засобами незалежності, державного суверенітету і територіальної цілісності України і Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів".

Вони обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції, відносини України і Грузії з Євросоюзом і НАТО.

Голови зовнішньополітичних відомств підтвердили зацікавленість у подальшому розвитку торговельно-економічної співпраці та участі у реалізації масштабних міжнародних транспортних та енергетичних проектів на шляху Європа – Кавказ – Азія, у тому числі розбудові "Нового Шовкового шляху".

Клімкін подякував Грузії за гуманітарну допомогу у психологічній реабілітації поранених в АТО українських військовослужбовців та оздоровленні дітей, постраждалих від бойових дій.

Він запросив Джанелідзе відвідати Україну з офіційним візитом.

Міністри закордонних справ України та Грузії підписали Спільну заяву та Робочий план консультацій на 2017-18 р. pic.twitter.com/1ZKLfM8996 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 21, 2017

За результатами переговорів міністри підписали спільну заяву, робочий план консультацій між МЗС обох держав та провели прес-конференцію.

Клімкін перебуває з дводенним візитом у Грузії.