Украина и Грузия просят мир поддержать их целостность – главы МИД

Министры иностранных дел Украины и Грузии Павел Климкин и Михэил Джанелидзе осудили агрессию Российской Федерации против своих стран.

Они призвали международное сообщество усилить солидарную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В связи с 25 годовщиной возобновления дипломатических отношений между Украиной и Грузией министры отметили успехи в отношениях и обсудили дальнейшее их развитие в политической, военной, экономической, гуманитарной, правовой и других сферах.

Климкин и Джанелидзе подтвердили ключевое значение "обеспечение всеми средствами независимости, государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии в рамках международно признанных границ".

Они обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции, отношения Украины и Грузии с Евросоюзом и НАТО.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического сотрудничества и участии в реализации масштабных международных транспортных и энергетических проектов на пути Европа – Кавказ – Азия, в том числе развитии "Нового Шелкового пути".

Климкин поблагодарил Грузию за гуманитарную помощь в психологической реабилитации раненых в АТО украинских военнослужащих и оздоровлении детей, пострадавших от боевых действий.

Он пригласил Джанелидзе посетить Украину с официальным визитом.

Міністри закордонних справ України та Грузії підписали Спільну заяву та Робочий план консультацій на 2017-18 р. pic.twitter.com/1ZKLfM8996 — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 21, 2017

По результатам переговоров министры подписали совместное заявление, рабочий план консультаций между МИД обоих государств и провели пресс-конференцию.

Климкин находится с двухдневным визитом в Грузии.