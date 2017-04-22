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ВККС додатково перевірить висновки щодо кандидатів до Верховного суду

Субота, 22 квітня 2017, 01:05
ВККС додатково перевірить висновки щодо кандидатів до Верховного суду

Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила перерви по кандидатам до Верховного Суду, для того, щоб отримати додаткові дані про результати висновку Громадської ради доброчесності.

 "Під час перерви ми отримуємо необхідну додаткову інформацію, яка сформує достатні підстави для аргументованого підтвердження або скасування висновку ГРД", - заявив голова ВККС Сергій Козьяков.

"Після отримання такої інформації під час засідання у повному складі Комісія може ухвалити рішення про відхилення негативного висновку ГРД, за умови голосування за це не менш, ніж 11 членів Комісії. Якщо буде менше голосів, то висновок продовжує діяти, отже кандидату нараховуються нуль балів за доброчесність. Такий результат фактично означає, що кандидат опиняється в кінці рейтингу", - пояснив він.

Відзначається, що деякі висновки ГРД, надані під час співбесід 21 квітня, містили перевірену і чітко аргументовану інформацію, на яку кандидати не змогли надати пояснення, тому були прийняті членами колегій ВККС одразу. Таким чином, кандидати отримали нуль балів за доброчесність.

Козьяков висловив надію, що подальша робота ГРД буде організована на досить високому рівні:  перевірена достовірність джерел інформації, наведене якісне юридичне обґрунтування мотивувальної частини висновку, буде чітко дотримані процедури прийняття рішень, передбачених регламентом ГРД.

Як відомо, Вища кваліфікаційна комісія суддів відкинула висновок Громадської ради доброчесності і дала можливість скандальним суддям Павлу Вовку та Геннадію Бершову претендувати на посаду судді Верховного суду.

Українська правда

Теми: суд
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