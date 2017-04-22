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ВККС дополнительно проверит выводы по кандидатам в Верховный суд

Суббота, 22 апреля 2017, 01:05
ВККС дополнительно проверит выводы по кандидатам в Верховный суд

Высшая квалификационная комиссия судей объявила перерывы по кандидатам в Верховный Суд, для того, чтобы получить дополнительные данные о результатах вывода Общественного совета добропорядочности.

 "Во время перерыва мы получаем необходимую дополнительную информацию, которая сформирует достаточные основания для аргументированного подтверждения или отмены вывода ОСД", - заявил председатель ВККС Сергей Козьяков.

"После получения такой информации во время заседания в полном составе Комиссия может принять решение об отклонении отрицательного заключения ОСД, при условии голосования за это не менее 11 членов Комиссии. Если будет меньше голосов, то вывод продолжает действовать, следовательно кандидату начисляются ноль баллов за добропорядочность. Такой результат фактически означает, что кандидат оказывается в конце рейтинга", - пояснил он.

Отмечается, что некоторые выводы ОСД, предоставленные во время собеседований 21 апреля, содержали проверенную и четко аргументированную информацию, на которую кандидаты не смогли предоставить объяснения, поэтому были приняты членами коллегий ВККС сразу. Таким образом, кандидаты получили ноль баллов за добропорядочность.

Козьяков выразил надежду, что дальнейшая работа ОСД будет организована на достаточно высоком уровне: проверена достоверность источников информации, будет приведено качественное юридическое обоснование мотивировочной части заключения, будут четко соблюдены процедуры принятия решений, предусмотренных регламентом ОСД.

Как известно, Высшая квалификационная комиссия судей отвергла заключение Общественного совета добропорядочности и дала возможность скандальным судьям Павлу Вовку и Геннадию Бершову претендовать на должность судьи Верховного суда.

Украинская правда

Темы: суд
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