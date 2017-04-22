У Борисполі затримали заступника гендиректора "Одеського НПЗ"

21 квітня в Борисполі був затриманий однин із заступників гендиректора ПАТ "Одеський НПЗ", який відповідав за організацію фіктивного вивезення нафтопродуктів через нафтопереробний завод.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"За даними слідства, під керівництвом вказаного чоловіка на Одеському нафтопереробному заводі оформлено фіктивний вивіз в порядку реекспорту через ТОВ "Лагуна-Рені" понад 700 тис. тонн світлих нафтопродуктів, які фактично реалізовано підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами на території України без сплати обов’язкових митних платежів та зборів", - йдеться в повідомленні.

За словами Сарган, в результаті таких дій до державного бюджету України не надійшло податків на суму понад 2,1 млрд. гривень.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією), ст. 366 (службове підроблення).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.