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В Борисполе задержали заместителя гендиректора "Одесского НПЗ"

Суббота, 22 апреля 2017, 02:20

21 апреля в Борисполе задержан один из заместителей гендиректора ОАО "Одесский НПЗ", который отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По данным следствия, под руководством указанного мужчины в Одесском нефтеперерабатывающем заводе оформлено фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов", - говорится в сообщении.

По словам Сарган, в результате таких действий в государственный бюджет Украины не поступило налогов на сумму более 2,1 млрд. гривен.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), ст. 366 (служебный подлог).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Темы: Генпрокуратура
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