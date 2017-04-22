У Сирії завершилася евакуація з чотирьох захоплених міст

У Сирії завершилася евакуація мирних жителів і повстанців з чотирьох захоплених армією Башара Асада міст на півночі країни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

В рамках домовленості між воюючими сторонами тисячі людей - мирні жителі і повстанці з сім'ями - доставлені в Алеппо, який знаходиться під контролем урядових сил.

Як повідомили сирійські правозахисники, евакуацію призупиняли на 48 годин - до досягнення угоди між Дамаском і озброєною опозицією, яка вимагає звільнити з в'язниць 750 своїх соратників. 21 квітня будуть відпущені 500 з них, решта 250 вийдуть на свободу пізніше.

Нагадаємо, 15 квітня понад 100 людей загинули в результаті вибуху біля автобусів з мирними жителями, які йшли з захоплених міст. Серед загиблих було щонайменше 68 дітей.