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У Києві стартує Чемпіонат світу з хокею

Субота, 22 квітня 2017, 09:58

У Києві стартує Чемпіонат світу з хокею із шайбою у дивізіоні 1А: матчі відбудуться у столичному Палаці спорту з 22 до 28 квітня. 

За два перших місця боротьбу проведуть національні збірні Австрії, Угорщини, Казахстану, Республіки Корея, Польщі та України.

Телеканал UA: Перший покаже в прямому ефірі всі матчі за участю збірної України.

Збірні Австрії, Польщі та Республіки Корея у 2016 році виступали у дивізіоні 1А, а команди Казахстану та Угорщини торік вилетіли з елітного дивізіону і тепер знову боротимуться за право повернутися у ТОП-16 хокейних команд світу.

За підсумками чемпіонату команди, які посядуть 1 і 2 місця, отримають право у 2018 році в Данії грати в когорті з провідними збірними планети на чолі з чинними чемпіонами світу - збірною Канади. 
Укрінформ

Теми: Київспорт
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