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В Киеве стартует Чемпионат мира по хоккею

Суббота, 22 апреля 2017, 09:58

В Киеве стартует Чемпионат мира по хоккею с шайбой в дивизионе 1А: матчи пройдут в столичном Дворце спорта с 22 по 28 апреля.

За два первых места борьбу проведут национальные сборные Австрии, Венгрии, Казахстана, Республики Корея, Польши и Украины.

Телеканал UA: Первый покажет в прямом эфире все матчи с участием сборной Украины.

Сборные Австрии, Польши и Республики Корея в 2016 году выступали в дивизионе 1А, а команды Казахстана и Венгрии в прошлом году вылетели из элитного дивизиона и теперь снова будут бороться за право вернуться в ТОП-16 хоккейных команд мира.

По итогам чемпионата команды, занявшие 1 и 2 места, получат право в 2018 году в Дании играть в когорте с ведущими сборными планеты во главе с действующими чемпионами мира - сборной Канады.

Укринформ

Темы: Киевспорт
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