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АТО: У Авдіївці та Пісках поранено двох військових

Субота, 22 квітня 2017, 12:50

У зоні проведення АТО за минулу добу поранено двох українських військових, загиблих серед бійців ЗСУ немає.

Про це на брифінгу 22 квітня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, поранено військовослужбовців було у Авдіївці та Пісках внаслідок ворожих обстрілів. 

За даними штабу, за минулу добу у  напрямку Маріуполя відбулося 19 обстрілів з боку бойовиків, 4 з них - з важкого озброєння.  

У Мар’їнці внаслідок нічного обстрілу з боку противника пошкоджено 5 житлових будинків, постраждалих серед цивільних немає. Біля одного з будинків поліція знайшла нерозірваний снаряд, який було знешкоджено.

 
 

У напрямку Луганська сталося 5 ворожих обстрілів, 2  з  них з важкого озброєння, "найгарячіше" було у н.п. Кримське, де сталося 2 мінометних обстріли, 2 збройних інциденти сталися у Жовтому.

У напрямку Донецька сталося 17 ворожих обстрілів, 3 – з важкого озброєння. В районі Авдіївки бойовики активізувалися після 20:00, не застосовували важкого озброєння, однак вогонь не стихав протягом 3 годин. Також бойовики порушували режим тиші на позиціях у Кам’янці та "Шахта Бутовка". У Пісках бойовики влаштували 2 обстріли - вночі та вдень. 

Теми: АТОДонбасжертви
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