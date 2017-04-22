АТО: У Авдіївці та Пісках поранено двох військових

У зоні проведення АТО за минулу добу поранено двох українських військових, загиблих серед бійців ЗСУ немає.

Про це на брифінгу 22 квітня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, поранено військовослужбовців було у Авдіївці та Пісках внаслідок ворожих обстрілів.

За даними штабу, за минулу добу у напрямку Маріуполя відбулося 19 обстрілів з боку бойовиків, 4 з них - з важкого озброєння.

У Мар’їнці внаслідок нічного обстрілу з боку противника пошкоджено 5 житлових будинків, постраждалих серед цивільних немає. Біля одного з будинків поліція знайшла нерозірваний снаряд, який було знешкоджено.

У напрямку Луганська сталося 5 ворожих обстрілів, 2 з них з важкого озброєння, "найгарячіше" було у н.п. Кримське, де сталося 2 мінометних обстріли, 2 збройних інциденти сталися у Жовтому.

У напрямку Донецька сталося 17 ворожих обстрілів, 3 – з важкого озброєння. В районі Авдіївки бойовики активізувалися після 20:00, не застосовували важкого озброєння, однак вогонь не стихав протягом 3 годин. Також бойовики порушували режим тиші на позиціях у Кам’янці та "Шахта Бутовка". У Пісках бойовики влаштували 2 обстріли - вночі та вдень.