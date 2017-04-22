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АТО: В Авдеевке и Песках ранены двое военных

Суббота, 22 апреля 2017, 12:50

В зоне проведения АТО за минувшие сутки ранены два украинских военных, погибших среди бойцов ВСУ нет.

Об этом на брифинге 22 апреля сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По его словам, ранения военнослужащие получили в Авдеевке и Песках в результате вражеских обстрелов.

По данным штаба, за прошедшие сутки в направлении Мариуполя произошло 19 обстрелов со стороны боевиков, 4 из них - из тяжелого вооружения.

В Марьинке в результате ночного обстрела со стороны противника повреждено 5 жилых домов, пострадавших среди гражданских нет. Возле одного из домов полиция нашла неразорвавшийся снаряд, который был обезврежен.

 
 

В направлении Луганска произошло 5 вражеских обстрелов, 2 из них с тяжелого вооружения, "горячее" было в н.п. Крымское, где произошло 2 минометных обстрелов, 2 вооруженных инцидента произошли в Желтом.

На Донецком направлении произошло 17 вражеских обстрелов, 3 - из тяжелого вооружения. В районе Авдеевки боевики активизировались после 20:00, не применяли тяжелого вооружения, однако огонь не стихал в течение 3 часов. Также боевики нарушали режим тишины на позициях в Каменце и "Шахта Бутовка". В Песках боевики устроили 2 обстрела - ночью и днем.

Темы: АТОДонбассжертвы
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