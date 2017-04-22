В окупованому Криму не збираються виконувати рішення Суду ООН

Рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, визнаного в РФ екстремістським, переглядатися не буде.

Про це заявив "глава комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян" окупаційного уряду Криму Заур Смірнов, повідомляє РИА Новости.

"Меджліс заборонений через екстремістську діяльність, тому рішення суду переглядатися не буде. Зворотного ходу немає. Ми не підемо на те, щоб під тиском ззовні дозволити діяльність організації, яка дискредитована своїми лідерами, які зайняли ворожу позицію по відношенню до кримчан", - сказав Смірнов журналістам.

За його словами, кримські татари мають можливість створювати різні громадські структури для відстоювання і просування своїх інтересів.

"Таких у Криму налічується більше десяти. Кримські татари активно інтегрувалися в соціально-політичний простір Російської Федерації і не потребують сумнівного заступництва ззовні", - підкреслив Смірнов.

Як повідомлялося, Міжнародний суд ООН (Гаага) в рамках позову України проти РФ 19 квітня 2017 року озвучив рішення, згідно з яким РФ у Криму зобов'язана забезпечити дотримання прав кримських татар, дозволити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і забезпечити доступність освіти українською мовою.

Коментуючи це рішення, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив лише, що громадські організації кримських татар можуть діяти в Росії без будь-яких обмежень, якщо мова йде не про екстремістські прояви.