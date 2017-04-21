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Пєсков не дав прямої відповіді про відновлення роботи Меджлісу в РФ

П'ятниця, 21 квітня 2017, 14:50

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що громадські організації кримських татар можуть діяти в Росії без будь-яких обмежень, якщо мова йде не про екстремістські прояви.

Про це він заявив у п'ятницю, коментуючи рішення Міжнародного суду ООН за позовом України, передає російське агентство ТАСС.

"Фактично ніяких обмежень для функціонування громадських організацій громадян Росії - кримських татар - немає. Існують різні екстремістські прояви, екстремістські організації і, як і всюди в Росії, екстремістські прояви будуть переслідуватися за законом", - сказав він, відповідаючи на питання, чи буде дозволена діяльність Меджлісу кримських татар, який раніше був визнаний екстремістською організацією.

Пєсков додав, що "все, що не заборонено, воно дозволено - і громадська діяльність, і політична, і інша, тут ніяких проблем немає".

19 квітня Міжнародний суд ООН частково задовольнив вимогу України щодо встановлення забезпечувальних заходів щодо РФ.

Зокрема, суд постановив, що Росія по Конвенції про ліквідацію расової дискримінації повинна утриматися від утисків прав кримських татар і забезпечити доступ до освіти українською мовою в анексованому Криму.

Детальніше про рішення суду ООН читайте у статті: "Між рядками рішення Суду ООН: де виграла та де програла Україна"

Теми: РосіяМеджліс
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