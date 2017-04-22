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В Одесі горів ринок, постраждали 2 поліцейських

Субота, 22 квітня 2017, 23:03

Двоє співробітників патрульної поліції постраждали під час евакуації людей з ринку "Північний" в Одесі, де в суботу ввечері виникла велика пожежа.

"Двоє співробітників патрульної поліції доставлені в лікарню з діагнозом: отруєння чадним газом. Точну кількість постраждалих відвідувачів ринку поки сказати не можу", - повідомила журналістам прес-секретар патрульної поліції Одеси Алла Марченко в суботу ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

За її даними, для забезпечення безпеки і правопорядку, а також надання допомоги співробітникам ДСНС під час пожежі на ринку "Північний" було задіяно 10 патрульних екіпажів і 3 посилених екіпажи автопатрулів. Поліцейські відводили транспортні засоби від місця НП, запобігали спробам мародерства, а також надавали допомогу в евакуації людей.

Разом з тим, як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, повідомлення по пожежу в торговельних модулях ринку надійшло о 18:29. До місця пожежі було спрямовано підрозділи за підвищеним рангом виклику "РАНГ-2".

О 20:07 пожежу на площі приблизно 700 м2 торгових точок було ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 58 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Теми: Одесаполіція
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