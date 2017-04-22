Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе горел рынок, пострадали 2 полицейских

Суббота, 22 апреля 2017, 23:03

Два сотрудника патрульной полиции пострадали во время эвакуации людей с рынка "Северный" в Одессе, где в субботу вечером возник крупный пожар.

"Два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом: отравление угарным газом. Точное количество пострадавших посетителей рынка пока сказать не могу", - сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко в субботу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

По ее данным, для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке "Северный" было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пересекали попытки мародерства, а также оказывали помощь в эвакуации людей.

Вместе с тем, как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре в торговых модулях рынка поступило в 18:29. К месту пожара были направлены подразделения по повышенному рангу вызова "РАНГ-2".

В 20:07 пожар на площади около 700 м2 торговых точек был ликвидирован.

К тушению пожара были привлечены 11 единиц пожарно-спасательной техники и около 58 человек личного состава.

Причина возникновения пожара выясняется.

Темы: Одессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Одесса
В Одессе разрешат кафе и ресторанам работать на час дольше
В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени
Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую
Последние новости
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
Все новости...
Реклама: