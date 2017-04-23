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Зі 100 потенційних терористів у Німеччині кожен восьмий - росіянин

Неділя, 23 квітня 2017, 03:12

В Німеччині нарахували близько 100 осіб, які представляють потенційну загрозу для громадської безпеки і підлягають депортації, з них кожен восьмий має російське громадянство.

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), пише DW.com.

З початку нинішнього року з Німеччини вислали 13 осіб, що представляють потенційну загрозу для громадської безпеки.

За даними видання, всього в ФРН близько 100 таких осіб, які підлягають депортації в країни походження. Більше 30 відсотків з них - громадяни Туреччини, чверть є вихідцями з Північної Африки, а кожен восьмий має російське громадянство. Більшість серед останніх - чеченці, уточнює FAS.

В цілому МВС Німеччини налічує 950 осіб, які загрожують безпеці країни, зазначає газета. Але третина цих людей мають німецькі паспорти і не можуть бути виселені з ФРН. Потенційними терористами вважаються ті, хто, за оцінкою поліції, здатний здійснити теракт.

У січні міністри юстиції і внутрішніх справ Німеччини узгодили спрощення умов для взяття під депортаційні арешт потенційних терористів. Це сталося після теракту на різдвяному базарі в центрі Берліна, вчиненого громадянином Тунісу, що запросив політичний притулок в Німеччині і отримав від влади відмову. В ході розслідування теракту з'ясувалося, що злочинець раніше був відомий поліції як особа, що представляє потенційну загрозу суспільній безпеці.

Теми: Німеччинатероризм
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