Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

NYT: У 2016 році ФБР не надало значення російським кібератакам

Неділя, 23 квітня 2017, 06:34

Хакерські атаки Росії на сервери Національного комітету Демократичної партії (DNC) під час президентських виборів у США не відразу викликали занепокоєння у ФБР та Міністерства юстиції.

Про це йдеться у статті The New York Times.

ФБР знадобилося кілька місяців для того, щоб зустрітися з посадовцями DNC і обговорити втручання. У той час ФБР було більш зосереджене на розслідуванні використання Гілларі Клінтон приватного поштового сервера під час її перебування на посаді держсекретаря. Ряд інших організацій у США були жертвами російських хакерів, тож атака на DNC не видавалася незвичайною в цьому контексті.

Значно пізніше ФБР прийшло до висновку, що Росія прагнула вплинути на вибори на користь Дональда Трампа.

Клінтон та інші демократи звинуватили Комі й ФБР у своїй поразці на виборах минулого року, стверджуючи, що він надав занадто багато уваги її електронній пошті і мало уваги кібератакам.

Трохи більше, ніж за тиждень до виборів, Комі оголосив, що він заново відкриває розслідування щодо Клінтон через нові листи, знайдені в результаті окремого розслідування, поставивши бюро в центр передвиборних баталій. На той момент, згідно з опитуваннями, у Клінтон були значні шанси на перемогу.

Зараз ФБР веде розслідування кібератак. Паралельно цією проблемою займаються два комітети Конгресу.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
США
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
NASAMS, снаряди і техніка: США оголосили нову військову допомогу Україні на $1,3 млрд
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: