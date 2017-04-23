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NYT: В 2016 году ФБР не придало значения российским кибератакам

Воскресенье, 23 апреля 2017, 06:34

Хакерские атаки России на серверы Национального комитета Демократической партии (DNC) во время президентских выборов в США не сразу вызвали беспокойство в ФБР и Министерстве юстиции.

Об этом говорится в статье The New York Times.

ФБР понадобилось несколько месяцев для того, чтобы встретиться с чиновниками DNC и обсудить вмешательства. В то время ФБР было более сосредоточено на расследовании использования Хиллари Клинтон частного почтового сервера во время ее пребывания в должности госсекретаря. Ряд других организаций в США были жертвами российских хакеров, поэтому атака на DNC не казалась необычной в этом контексте.

Много позже ФБР пришло к выводу, что Россия стремилась повлиять на выборы в пользу Дональда Трампа.

Клинтон и другие демократы обвинили Коми и ФБР в своем поражении на выборах прошлого года, утверждая, что он пуделил слишком много внимания ее электронной почте и мало внимания кибератакам.

Чуть больше, чем за неделю до выборов, Коми объявил, что он заново открывает расследование Клинтон через новые письма, найденные в результате отдельного расследования, поставив бюро в центр предвыборных баталий. На тот момент, согласно опросам, у Клинтон были значительные шансы на победу.

Сейчас ФБР ведет расследование кибератак. Параллельно этой проблемой занимаются два комитета Конгресса.

Темы: СШАРосcия
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