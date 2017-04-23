Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До окупованої Ялти доїхали лише двоє з п’яти учасників з Австрії – посол

Неділя, 23 квітня 2017, 10:09

У так званому "Ялтинському міжнародному економічному форумі" взято участь лише двоє із п'яти анонсованих учасників від Австрії.

Про це повідомили "Європейській правді" в посольстві України в Австрії.

"Замість п'яти, поїхали двоє: Йоганнес Гюбнер (нижня палата парламенту) та Ганс-Йорг Йеневайн (верхня палата)", - пояснили в дипмісії.

Обидва політики належать до ультраправої Австрійської партії свободи, яка у січні уклала договір про співпрацю з партією "Єдина Росія". Гюбнер неодноразово був в Криму до того, зокрема, був присутній на так званому "референдумі" в березні 2014 році. Він вже має статус персони нон грата в Україні. Йеневайн відвідує Крим вперше.

Імена трьох австрійців, які відмовилися від участі в Ялтинському форумі, не уточнюються, але відомо, що серед них є два віце-мери австрійських міст, а також ще один депутат; раніше повідомлялося, що всі вони є членами Австрійської партії свободи.

Як повідомлялося, раніше посольство України Австрії звернулося з офіційною нотою до австрійського МЗС через візит кількох австрійських політиків до окупованого Криму.

"Усі вони ознайомлені з наслідками такого рішення (крім тих, хто вже бував в окупованому Криму і тому не має чого втрачати ні в плані зіпсованої репутації, ні в плані наслідків з точки зору українського законодавства)", - заявляв тоді посол України в Австрії Олександр Щерба.

Теми: КримАвстрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Окупанти кажуть про пожежу на полігоні в Криму, евакуюють понад 2 тисячі осіб
Гідроцикли з вибухівкою: в РФ висунули екшн-версію атаки на Кримській міст – ЗМІ
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: