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До оккупированной Ялты доехали только двое из пяти участников из Австрии – посол

Воскресенье, 23 апреля 2017, 10:09

В так называемом "Ялтинском международном экономическом форуме" приняли участие лишь двое из пяти анонсированных участников от Австрии.

Об этом сообщили "Европейской правде" в посольстве Украины в Австрии.

"Вместо пяти, поехали двое: Йоханнес Хюбнер (нижняя палата парламента) и Ханс-Йорг Йеневайн (верхняя палата)", - пояснили в дипмиссии.

Оба политика принадлежат к ультраправой Австрийской партии свободы, которая в январе заключила договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия". Хюбнер неоднократно был в Крыму до того, в частности, присутствовал на так называемом "референдуме" в марте 2014 году. Он уже имеет статус персоны нон грата в Украине. Йеневайн посещает Крым впервые.

Имена трех австрийцев, которые отказались от участия в Ялтинском форуме, не уточняются, но известно, что среди них есть два вице-мэра австрийских городов, а также еще один депутат; ранее сообщалось, что все они являются членами Австрийской партии свободы.

Как сообщалось, ранее посольство Украины в Австрии обратилось с официальной нотой к австрийскому МИДу из-за визита нескольких австрийских политиков в оккупированный Крым.

"Все они ознакомлены с последствиями такого решения (кроме тех, кто уже бывал в оккупированном Крыму и поэтому ему не чего терять ни в плане испорченной репутации, ни в плане последствий с точки зрения украинского законодательства)", - заявлял тогда посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Темы: КрымАвстрия
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