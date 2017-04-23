Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засуджений у Криму українець оголосив голодування проти етапування до РФ

Неділя, 23 квітня 2017, 20:44

Засуджений в Криму українець, якого планують етапувати для відбування покарання в РФ, оголосив сухе голодування.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Едем Семедляев.

"Сьогодні на мою адресу надійшло звернення від громадянина України, засудженого Лугіна А.А., який утримується в Сімферопольському СІЗО. 26 квітня його планують етапувати на материк для відбування покарання. Від безвиході, з завтрашнього дня він оголошує сухе голодування", - написав адвокат.

За його словами, українські колеги подали ряд заяв з даного питання, але поки результатів немає.

У своїй заяві Лугін зазначає, що РФ більше 3 років незаконно утримує його під своєю юрисдикцією в окупованому Криму і всупереч його бажанню визнає його громадянином РФ.

Він вимагає припинити практику нав'язування йому громадянства РФ і негайно вирішити питання про його передачу в Україну.

Лугін був засуджений у 2010 році вироком Апеляційного суду АРК. Рішення набуло сили в 2012 році за визначенням Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Українська правда

Теми: КримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
Усі новини...
Реклама: