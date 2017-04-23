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Осужденный в Крыму украинец объявил голодовку против этапирования в РФ

Воскресенье, 23 апреля 2017, 20:44

Осужденный в Крыму украинец, которого планируют этапировать для отбывания наказания в РФ, объявил сухую голодовку.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Эдем Семедляев.

"Сегодня на мой адрес поступило обращение от гражданина Украины, осуждённого Лугина А.А., который содержится в Симферопольском СИЗО. 26 апреля его планируют этапировать на материк для отбывания наказания. От безысходности, с завтрашнего дня он объявляет сухую голодовку", - написал адвокат.

По его словам, украинские коллеги подали ряд заявлений по данному вопросу, но пока результатов нет.

В своем заявлении Лугин отмечает, что РФ более 3 лет незаконно удерживает его под своей юрисдикцией в оккупированном Крыму и против его желания признает его гражданином РФ.

Он требует прекратить практику навязывания ему гражданства РФ и незамедлительно решить вопрос о его передаче в Украину.

Лугин был осужден в 2010 году приговором Апелляционного суда АРК. Решение вступило в силу в 2012 году по определению Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Украинская правда

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Темы: КрымРосcия
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