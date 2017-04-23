Вибори у Франції: У Парижі почалися протести
Неділя, 23 квітня 2017, 22:10
Після закриття виборчих дільниць першого туру виборів президента Франції у Парижі почалися протестні акції невдоволених підсумками голосування та виходом до другого туру виборів ультра-правої кандидатки Марин Ле Пен.
Як повідомляє АР, ввечері 23 квітня відбулися зіткнення демонстрантів з поліцією, яка заблокувала проходи до прилеглих вулиць на площі Бастилії, де зібралися кількасот учасників акції.
#France : Protests following the first round of presidential election. pic.twitter.com/3hg6wtLFEq— AFP Photo (@AFPphoto) April 23, 2017
Як відомо, за даними екзіт-полів, які проведені всіма ключовими французькими соцслужбами, у другий тур виходять Еменуель Макрон та Марін Ле Пен.
Українська правда