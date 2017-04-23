Выборы во Франции: В Париже начались протесты

После закрытия избирательных участков первого тура выборов президента Франции в Париже начались протестные акции недовольных итогами голосования и выходом во второй тур выборов ультра-правого кандидата Марин Ле Пен.

Как сообщает АР, вечером 23 апреля состоялись столкновения демонстрантов с полицией, которая заблокировала проходы к прилегающих улиц на площади Бастилии, где собрались несколько сотен участников акции.

#France : Protests following the first round of presidential election. pic.twitter.com/3hg6wtLFEq — AFP Photo (@AFPphoto) April 23, 2017

Как известно, по данным экзит-полов, проведенных всеми ключевыми французскими соцслужбами, во второй тур выходят Еменуель Макрон и Марин Ле Пен.

Украинская правда