У анексованому Криму створили групу для боротьби з санкціями

У представництві анексованого Криму при президенті РФ створено робочу групу юристів, які мають намір домагатися скасування санкцій ЄС та Заходу щодо півострова.

Про це заявив голова робочої групи з міжнародно-правових питань у представництві Криму при президенті РФ Олександр Молохов, повідомляє РІА Новости.Крым.

Він зазначив, що російські юристи працюватимуть "у тісному контакті з іноземними, а також з Міністерством закордонних справ і Мін'юстом Росії".

За словами Молохова, наразі робоча група ще вирішує, у якому саме з європейських судів "відстоюватиме права мешканців півострова".

При цьому Молохов зазначив, що "вкрай важливий момент для робочої групи - боротьба за права кримських вкладників "Приватбанку", також російські юристи мають намір боротися за "скіфське золото".