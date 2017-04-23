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У анексованому Криму створили групу для боротьби з санкціями

Неділя, 23 квітня 2017, 22:56

У представництві анексованого Криму при президенті РФ створено робочу групу юристів, які мають намір домагатися скасування санкцій ЄС та Заходу щодо півострова.

Про це заявив голова робочої групи з міжнародно-правових питань у  представництві Криму при президенті РФ  Олександр Молохов, повідомляє РІА Новости.Крым.

Він зазначив, що російські юристи працюватимуть "у тісному контакті з іноземними, а також з Міністерством закордонних справ і Мін'юстом Росії". 

За словами Молохова, наразі робоча група ще вирішує, у якому саме з європейських судів "відстоюватиме  права мешканців півострова".

При цьому Молохов зазначив, що "вкрай важливий момент для робочої групи - боротьба за права кримських вкладників "Приватбанку", також російські юристи мають намір боротися за "скіфське золото".

Теми: КримРосіяанексіясуд
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