Станом на вечір 23 квітня в Україні через негоду знеструмленими залишаються 40 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Залишаються знеструмленими 40 населених пунктів у двох областях, а саме: Одеській – 32 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п. Бригадами обленерго продовжуються роботи по відновлюванню електропостачання населених пунктів. Обмежень руху транспортних засобів на автомобільних дорогах немає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом 23 квітня вдалося відновити електропостачання в 31 населеному пункті.