Из-за непогоды обесточенными остаются 40 населенных пунктов
Понедельник, 24 апреля 2017, 01:45
По состоянию на вечер 23 апреля в Украине из-за непогоды обесточенными остаются 40 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Остаются обесточенными 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской - 32 н.п., Днепропетровской - 8 н.п. Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 23 апреля удалось восстановить электроснабжение в 31 населенном пункте.