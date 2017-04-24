У Пакистані через підрив бомби загинули 4 військових

У Пакистані через підрив бомби, закладеної на узбіччі, загинули четверо військових, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За повідомленням пакистанських військових, інцидент стався 23 квітня в місті Турбат, розташованому в провінції Балуджистан, на кордоні з Іраном.

Поки відповідальність за напад ніхто не взяв.

Пакистан бореться з бойовиками протягом більше десяти років. Провінція Балуджистан є однією з найбільш неспокійних в країні.