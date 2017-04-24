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В Пакистане из-за подрыва бомбы погибли 4 военных

Понедельник, 24 апреля 2017, 04:41

В Пакистане из-за подрыва бомбы, заложенной на обочине, погибли четверо военных, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По сообщению пакистанских военных, инцидент произошел 23 апреля в городе Турбат, расположенном в провинции Балуджистан, на границе с Ираном.

Пока ответственность за нападение никто не взял.

Пакистан борется с боевиками в течение более десяти лет. Провинция Балуджистан является одной из самых неспокойных в стране.

Темы: взрыв
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