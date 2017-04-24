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Доба в АТО: 34 обстріли, бойовики використовують важкі міномети

Понеділок, 24 квітня 2017, 06:38
Доба в АТО: 34 обстріли, бойовики використовують важкі міномети

За минулу добу бойовики 34 рази відкривали вогонь по силах АТО, в результаті чого один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українські сили в районі Троїцького.

По силах АТО в Авдіївці терористи били з 120 мм мінометів, протитанкових гранатометів і кулеметів великих калібрів. По українських позиціях в Пісках, Луганському та Новоселівці Другій вони вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і гранатометів. Опорні пункти підрозділів ЗСУ під шахтою "Бутівка" і Невельским терористи обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів, а біля Зайцевого - зі стрілецької зброї.

Крім того, по силах АТО в Луганському бойовики били з озброєння БМП, а в районі Авдіївки активно діяли снайпери.

На Приморському напрямку з мінометів калібру 82 мм і протитанкових гранатометів бойовики накривали українські позиції біля Тарамчука і Мар'їнки. З озброєння БТР, автоматичних гранатометів і кулеметів великих калібрів терористи били поблизу Гнутового, а зі стрілецької зброї - біля Широкиного. Морських піхотинців під Водяним і Павлопілем обстрілювали снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи били по українських позиціях в районі Новозванівки. Опорні пункти поблизу Станиці Луганської обстрілювали з БМП і гранатометів. З озброєння БТР і автоматичних гранатометів бойовики били біля Новоалександрівки. З гранатометів і стрілецької зброї вони обстріляли ЗСУ в Валуйському.

Теми: АТОДонбас
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