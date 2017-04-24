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Сутки в АТО: 34 обстрела, боевики используют тяжелые минометы

Понедельник, 24 апреля 2017, 06:38
Сутки в АТО: 34 обстрела, боевики используют тяжелые минометы

За минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по силам АТО, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали украинские силы в районе Троицкого.

По силам АТО в Авдеевке террористы били из 120 мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. По украинским позициям в Песках, Луганском и Новоселовке Второй они вели огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Опорные пункты подразделений ВСУ под шахтой "Бутовка" и Невельским террористы обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а возле Зайцевого - из стрелкового оружия.

Кроме того, по силам АТО в Луганском боевики били из вооружения БМП, а в районе Авдеевки активно действовали снайперы.

На Приморском направлении из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов боевики накрывали украинские позиции возле Тарамчука и Марьинки. Из вооружения БТР, автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров террористы били вблизи Гнутово, а из стрелкового оружия – возле Широкино. Морских пехотинцев под Водяным и Павлополем обстреливали снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы били по украинским позициям в районе Новозвановки. Опорные пункты вблизи Станицы Луганской обстреливали из БМП и гранатометов. Из вооружения БТР и автоматических гранатометов боевики били возле Новоалександровки. Из гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли ВСУ в Валуйском.

Темы: АТОДонбасс
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