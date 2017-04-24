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Макрон і Ле Пен боротимуться за посаду президента Франції у 2 турі

Понеділок, 24 квітня 2017, 06:58
Макрон і Ле Пен боротимуться за посаду президента Франції у 2 турі

Екс-міністр економіки Еммануель Макрон і лідер партії "Національний фронт" Марін Ле Пен проходять до другого туру президентських виборів у Франції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на остаточні результати голосування, отримані з МВС країни.

Так, Макрон отримав 23,75% голосів, Ле Пен - 21,53%.

За ними йде колишній прем'єр країни Франсуа Фійон з 19,91% голосів. Лідер руху "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон набрав 19,64%. Вони вибувають з президентської гонки.

Другий тур виборів у Франції відбудеться 7 травня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Франціявибори
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