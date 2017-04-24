Макрон и Ле Пен поборются за должность президента Франции во 2 туре

Экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проходят во второй тур президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на окончательные результаты голосования, полученные из МВД страны.

Так, Макрон получил 23,75 % голосов, Ле Пен - 21,53%.

За ними следует бывший премьер страны Франсуа Фийон с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%. Они выбывают из президентской гонки.

Второй тур выборов во Франции состоится 7 мая.