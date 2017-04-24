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Данія звинуватила хакерів РФ у зломі пошти співробітників Міноборони

Понеділок, 24 квітня 2017, 07:45

Російські хакери, підконтрольні керівництву країни, протягом 2015 і 2016 років отримували доступ до електронної пошти деяких співробітником Міноборони Данії.

Про це пише данська газета Berlingske.

Відзначається, що це та сама група хакерів, яка стоїть за кібератакою на Демократичну партію США в 2016 році.

За даними Служби військової розвідки країни, отримана хакерами інформація могла бути використана для шантажу і вербування співробітників Міноборони.

Міністр оборони Данії Клаус Йорт Фредріксен назвав це "дуже критичною ситуацією".

На думку ряду розвідувальних служб, за атакою стоїть група хакерів Fancy Bear, яка, вважається, має зв'язки з адміністрацією російського президента Володимира Путіна.

Відзначається, що хакери також могли використовувати заражені облікові записи електронної пошти для відправки нових листів для отримання доступу до більш компрометуючої інформації.

"Це точно контролюється. Це не маленькі хакерські групи, які роблять це заради розваги. Це пов'язано з розвідувальними службами і центральними елементами російського режиму", - сказав Фредріксен.

Він додав, що хакери не змогли отримати інформацію з більш високим ступенем секретності.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДаніяРосіяхакери
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