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Дания обвинила хакеров РФ во взломе почты сотрудников Минобороны

Понедельник, 24 апреля 2017, 07:45

Российские хакеры, подконтрольные руководству страны, в течение 2015 и 2016 годов получали доступ к электронной почте некоторых сотрудником Минобороны Дании.

Об этом пишет датская газета Berlingske.

Отмечается, что это та же группа хакеров, которая стоит за кибератакой на Демократическую партию США в 2016 году.

По данным Службы военной разведки страны, полученная хакерами информация могла быть использована для шантажа и вербовки сотрудников Минобороны.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредриксен назвал это "очень критической ситуацией".

По мнению ряда разведывательных служб, за атакой стоит группа хакеров Fancy Bear, которая, считается, имеет связи с администрацией российского президента Владимира Путина.

Отмечается, что хакеры также могли использовать зараженные учетные записи электронной почты для отправки новых писем для получения доступа к более компрометирующей информации.

"Это точно контролируется. Это не маленькие хакерские группы, которые делают это ради развлечения. Это связано с разведывательными службами и центральными элементами российского режима", - сказал Фредриксен.

Он добавил, что хакеры не смогли получить информацию с более высокой степенью секретности.

Темы: ДанияРосcияхакеры
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