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Головуючий у справі Януковича суддя втретє не з'явився у ВРП

Понеділок, 24 квітня 2017, 11:21

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розгляне дисциплінарну справу проти головуючого у справі колишнього президента Віктора Януковича судді Оболонського районного суду Києва Владислава Дев'ятка 16 травня.

Відповідне рішення палата прийняла в понеділок, передають "Українські новини".

Відзначається, що суддя Дев'ятко втретє не з'явився на розгляд дисциплінарної справи проти себе і попросив перенести засідання.

Заявник у даній справі, адвокат Роман Маселко прогнозує, що на наступному засіданні 16 травня дисциплінарна палата ВРП прийме рішення по даній справі навіть в разі його неявки.

Дисциплінарне справ проти судді Дев'ятка стосується його рішень про позбавлення водійських прав 2 активістів Автомайдану в січні 2014 року.

У разі винесення дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя рішення про порушення суддею присяги він буде безстроково відсторонений від посади, на розгляд ради буде подано подання про його звільнення.

Як відомо, 4 травня колегія суддів Оболонського райсуду під головуванням Дев'ятка має почати розгляд справи проти Януковича.

11 квітня 2017 року в Оболонському суді повідомили, що визначили склад суду, який розглядатиме справу про державну зраду проти екс-президента Януковича.

Розглядати цю справу Оболонському райсуду 28 березня доручив Апеляційний суд.

Як відомо, до Януковича застосовують процедуру спеціального (заочного) досудового розслідування.

У Генпрокуратурі відзначають, що єдиним приводом для припинення заочного розслідування є добровільна поява Януковича в Україні.

Захист колишнього президента наполягає, що той не був офіційно поінформований про дату і місце розгляду справи проти нього про держзраду в Оболонському районному суді Києва.

Теми: Януковичсуд
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