Екс-посадовця Луганської ОДА судитимуть за неподання е-декларації

Колишнього керівника департаменту Луганської облдержадміністрації судитимуть за умисне неподання декларації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Генпрокуратури.

Зазначається, що місцева прокуратура закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного неподання колишнім заступником директора Департаменту – начальником управління з питань земельних відносин та розпорядження водними об’єктами Департаменту комунальної власності, земельних та майнових відносин ЛОДА електронної декларації особи за 2015 рік.

Матеріали справи передали до суду для розгляду по суті.

В ГПУ повідомили, що екс-чиновник умисно не подав декларацію перед звільненням.

Згідно із санкцією, що стосується ст. 366-1 КК, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українська правда